Telegraph: британский суд запретил Фридману провести декретные выплаты бывшей домработнице

Женщина находилась в декрете, когда предприниматель подпал под санкции, и была уволена в марте 2022 года вместе с его остальным домашним персоналом

ЛОНДОН, 8 февраля. /ТАСС/. Российский предприниматель Михаил Фридман, находящийся под санкциями Великобритании, Евросоюза и США, не имеет права осуществить декретные выплаты своей бывшей домработнице, так как это будет уголовным преступлением. Как сообщила газета The Daily Telegraph, соответствующее решение принял британский суд по трудовым спорам, в который с жалобой на бизнесмена обратилась Доминика Козлик, работавшая в его лондонском доме с марта по ноябрь 2021 года.

Женщина находилась в декрете, когда предприниматель попал в черные списки, и была уволена в марте 2022 года вместе с остальным домашним персоналом Фридмана. Козлик подала на бывшего работодателя в суд, заявляя, что подверглась дискриминации по половому признаку, ее увольнение было неправомерным, а условия трудового договора нарушены. Однако, согласно решению судьи, женщина просто стала жертвой обстоятельств. Представлявший ее юрист настаивал на том, что Фридман и его адвокаты должны были обратиться в Высокий суд Англии и Уэльса с требованием разморозить часть средств на счетах бизнесмена в целях выполнения обязательств перед бывшими работниками.

Согласно условиям договора, Козлик должна была получать декретные выплаты в размере £1,5 тыс. ($1,9 тыс.) в течение года, а после этого вернуться к работе в принадлежащем Фридману особняке Атлон-хаус на севере Лондона.