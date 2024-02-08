МАГАТЭ заявило, что утечка радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" не угрожает населению

Инцидент также не оказывает воздействия на окружающую среду за пределами объекта, говорится в сообщении агентства

ВЕНА, 8 февраля. /ТАСС/. Компания-оператор аварийной японской АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power (TEPCO) не выявила угроз для населения и окружающей среды после утечки радиоактивной воды. Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ.

"TEPCO подтвердила, что значительных колебаний в измерениях радиации, осуществленных на объекте, не было. Инцидент не представляет опасности для населения и не оказывает воздействия на окружающую среду за пределами объекта", - говорится в пресс-релизе.

7 февраля сотрудники АЭС "Фукусима-1" зафиксировали утечку радиоактивной воды на территории атомной станции. По информации газеты Asahi, объем утечки составляет 5,5 тонны, концентрация радиоактивных веществ в воде составляет 22 млрд беккерелей при предельно допустимой в 1,5 тыс. беккерелей, что в 14 млн раз выше нормы.