Роскосмос опубликовал фото накрывшего Центральную Россию циклона "Ольга"

К выходным в Москве выпадет до четверти месячной нормы осадков, также сообщили в госкорпорации

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Роскосмос опубликовал спутниковый снимок циклона "Ольга". Пик циклона в Москве ожидается в четверг, сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

"На спутниковом снимке "Метеора-М" - циклон "Ольга". Он образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья. В Москве пик североатлантического циклона ожидается сегодня", - говорится в подписи к фото.

В Роскосмосе добавили, что к выходным в Москве выпадет до четверти месячной нормы осадков.

"По словам специалистов, высота московских сугробов может достичь 58 сантиметров - в последний раз такое было в 1999 году", - отмечается в сообщении.

Ранее синоптики Гидрометцентра распространили штормовое предупреждение о надвигающемся на Московский регион снегопаде с усилением ветра. Причиной непогоды метеорологи назвали перемещение циклона и его атмосферных фронтов через Центральную Россию.