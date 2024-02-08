На Чукотке для компенсации затрат на оздоровление детей направят более 1 млн рублей

Получить можно до 100% стоимости путевки, но не более 35 тыс. рублей на каждого ребенка

ТАСС, 8 февраля. Более 1 млн рублей направят из бюджета Чукотки в 2024 году для компенсации семьям затрат на оздоровление детей в лагерях и санаториях. Определенные категории семей могут получить средства в размере до 35 тыс. рублей, сообщила ТАСС заместитель руководителя окружного департамента социальной политики Светлана Шарафутдинова.

"У семей Чукотки есть возможности получить меры поддержки при организации отдыха и оздоровления детей. В 2024 году на эти цели из окружного бюджета выделено более 1 млн рублей", - сказала Шарафутдинова.

Она уточнила, что получить компенсацию затрат на отдых ребенка могут отдельные категории семей: родители детей с инвалидностью, детей из многодетных и малообеспеченных семей, дети участников СВО. Получить можно до 100% стоимости путевки, но не более 35 тыс. рублей на каждого ребенка. "Наш регион со сложными климатическими условиям, поэтому мы стараемся поддерживать инициативу родителей, которые решают отправить детей к морю и в тепло", - сообщила замруководителя профильного департамента.

По ее словам, еще одной значимой мерой поддержки в округе является предоставление соцвыплаты на покупку квартиры или строительство дома семьям с детьми, нуждающимся в улучшении жилищный условий. "На эти цели в 2024 году из окружного бюджета будет направлено более 10 млн рублей - это в три раза больше, чем в 2023 году. Для получения социальной выплаты семья должна соответствовать определнным требованиям: быть признанной нуждающейся в жилье местными, проживать и быть зарегистрированной на территории Чукотки не менее трех лет, а в Анадыре и поселке Угольные Копи - не менее семи лет, не получать ранее других выплат на жилье", - уточнила Шарафутдинова.

Она добавила, что размер социальной выплаты не может превышать 50% от стоимости жилья и 55%, если семья воспитывает ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Поддержка многодетных семей

В Чукотском автономном округе в течение последних пяти лет количество многодетных семей также стабильно растет. Например, в 2018 году в регионе проживало около 1 000 таких семей, в 2023 году - порядка 1 200. На сегодняшний день в регионе существует 12 мер поддержки многодетных семей, в том числе и региональный материнский капитал на третьего или последующего ребенка - порядка 170 тыс. рублей.