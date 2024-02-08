На Сахалине объявили предупреждение об опасной ледовой обстановке на 8 февраля

В заливе Мордвинова припай устойчив только от села Лесного до мыса Свободный на удалении от берега 1 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Спасатели объявили на 8 февраля предупреждение об опасной ледовой обстановке на Сахалине, сообщили журналистам в пресс-службе Агентства по делам ГО, ЧС и ПБ региона.

"8 февраля в заливе Мордвинова припай устойчив только от села Лесного до мыса Свободный на удалении от берега 1 км. На остальных участках выходить на лед опасно", - рассказали в агентстве.

В зимнее время на Сахалине рыбаки-любители отправляются на подледную рыбалку, часто игнорируя предупреждения спасателей. В дни опасной ледовой обстановки спасателям приходится снимать с оторвавшихся льдин сотни людей, есть также случаи гибели.