Интервью Карлсона с Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 мск

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее подтвердил, что журналист встретился и побеседовал с президентом России

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что опубликует интервью с президентом России Владимиром Путиным на своем сайте в 18:00 по времени восточного побережья США (02:00 мск 9 февраля).

"Такер Карлсон берет интервью у президента России Владимира Путина. Публикация завтра в 18:00 по времени восточного побережья США", - говорится в публикации на странице Карлсона в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что Карлсон встретился и побеседовал с Путиным. Ожидается, что результат разговора появится на странице журналиста в X (ранее Twitter) и на его сайте.

Во вторник Карлсон заявил, что теперь будет добиваться встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, все предыдущие интервью которого в американских СМИ не имеют отношения к журналистике, а являются пропагандой.