В РФ почти 25% опрошенных женщин стали уделять карьере меньше внимания с рождением ребенка

По данным сервиса по поиску работы Superjob, еще 19% респондентов, напротив, сосредоточились на росте в должности и уровне дохода

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Каждая четвертая женщина после появления ребенка стала уделять карьере меньше внимания, а каждая пятая - больше. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

"Женщины, имеющие детей в возрасте до 16 лет, чаще уверяют, что после родов их карьерные планы не поменялись (44%). 24% стали меньше внимания уделять карьере, предпочтя материнство. 19%, напротив, сосредоточились на росте в должности и уровне дохода", - говорится в исследовании.

Отмечается, что 43% женщин после завершения отпуска по уходу за ребенком изменили место работы, 26% - вышли на старое место, 5% - вернулись на работу с повышением в должности, 4% - остались в компании, но сменили профиль деятельности и 3% - перешли на более низкую должность, оставшись в компании.

Кроме того, больше половины (51%) работодателей сообщили, что рождение детей не отражается на карьере женщины. Каждый четвертый (26%) считает, что строить карьеру лучше до появления наследников, а каждый шестой (16%) - после.

По данным исследования, 35% компаний отмечают, что отпуск по уходу за ребенком никак не отражается на карьерном росте, 24% - что из декрета лучше выходить через 1,5 года и 17% советуют сократить отпуск по уходу за ребенком до года. Аналитики сравнили данные прошлых лет и пришли к выводу, что за четыре года выросло число работодателей, которые считают, что отпуск по уходу за ребенком не мешает карьерному росту (с 26% до 35%).

43% россиян также не видят в рождении детей каких-либо помех для успехов на работе. 26% советуют планировать свою жизнь таким образом, чтобы сначала добиться карьерных целей и только потом отдаться материнству, и 14% считают, что сначала дети, а затем карьера.

В опросе приняли участие представители 500 компаний, 1,6 тыс. экономически активных россиян из всех округов страны и 1 тыс. женщин, имеющих детей младше 16 лет.