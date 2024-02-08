Петербургские суворовцы стали победителями довузовского чемпионата Минобороны по шахматам

В состязаниях участвовали более 160 человек

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Курсанты Санкт-Петербургского суворовского училища заняли первое место на VI Всеармейском чемпионате по шахматам среди довузовских образовательных организаций Министерства обороны РФ, сообщили в военном ведомстве.

"В Санкт-Петербургском суворовском военном училище подвели итоги VI Всеармейского чемпионата по шахматам среди довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации <…> По итогам состязаний одержала победу и стала пятикратным чемпионом команда Санкт-Петербургского суворовского военного училища, второе место заняла команда Краснодарского президентского кадетского училища, третье место - Оренбургского президентского кадетского училища", - говорится в сообщении.

В состязаниях участвовали более 160 суворовцев, нахимовцев, кадетов и воспитанниц из 33 образовательных организаций Минобороны России.

В личном зачете по доскам первые места заняли воспитанники Санкт-Петербургского суворовского военного училища: на первой доске - Тамерлан Чындыгыр, на второй доске - Курносов Егор, на третьей - Балтии Давид, на четвертой - Юрий Черешкевич.

В личном первенстве по блицу среди юношей первое место занял Тамерлан Чындыгыр, среди девушек - Эвита Черепанова из Московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации".

Чемпионат проводился в форме командного первенства с личным зачетом на каждой доске в спортивной дисциплине "быстрые шахматы" по швейцарской системе в девять туров. Впервые в этом году в рамках чемпионата проведено личное первенство по блицу среди юношей и девушек раздельно.

Переходящий Вымпел Минобороны РФ

В рамках мероприятия Санкт-Петербургскому суворовскому училищу вручен переходящий Вымпел Министерства обороны Российской Федерации за лучшие результаты среди всех училищ Минобороны России за 2022-2023 учебный год.