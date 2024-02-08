В Хабаровском крае медикам выплатили сверхурочные после прокурорской проверки

Главному врачу Ванинской центральной районной больницы внесли представление

ХАБАРОВСК, 8 февраля. /ТАСС/. В Хабаровском крае 18 работников скорой помощи Ванинской центральной районной больницы получили выплаты за сверхурочные часы работы после жалоб на отказ со стороны руководства больницы и проведения прокурорской проверки. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"Выплаты получили 18 человек", - сказали в прокуратуре.

Осенью 2023 года прокуратура организовала проверку после опубликованного в интернете обращения работников скорой помощи, которые жаловались на невыплату зарплат. В видео медработники сообщали, что из-за нехватки специалистов им приходится работать на 1,5-2 ставки, однако в выплате сверхурочных им отказывают.

В ходе проверки установлено, что медикам не начислялись деньги за сверхурочную работу. Главному врачу больницы было внесено представление, по результатам его рассмотрения работодатель оплатил часы переработки за третий квартал 2023 года. Для выплат за 2022 год в суд были направлены исковые заявления. "В ходе их рассмотрения работодателем добровольно удовлетворены требования о выплате сверхурочных часов", - сказали в прокуратуре.