Опрос показал, что 37% россиян в возрасте от 45 до 64 лет читают новости на сайтах СМИ

Молодежь до 35 лет чаще всего выбирают для этого мессенджеры и соцсети, следует из данных опроса Rambler&Co

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Более трети россиян в возрасте от 45 до 64 лет предпочитают читать новости непосредственно на сайтах СМИ, среди молодежи до 35 лет лидируют мессенджеры и соцсети. Об этом свидетельствуют данные опроса медиахолдинга Rambler&Co, поступившие в распоряжение ТАСС.

Согласно результатам опроса, 37% россиян в возрасте от 45 до 64 лет предпочитают читать новости непосредственно на сайтах медиа. Среди опрошенных в возрасте от 16 до 24 лет такой способ чтения новостей выбирают 25%.

В целом, по данным исследования, аудитория в возрасте от 35 до 64 лет потребляет новости через агрегаторы, молодежь до 35 лет - через мессенджеры и соцсети. "У "молодежного" способа потребления контента намечается тенденция, которая будет усиливаться в 2024 - эта аудитория все больше выбирает в соцсетях и мессенджерах именно аккаунты СМИ, а не безымянные каналы", - отмечают авторы исследования.

На протяжении 2023 года фиксировались изменения уровня потребления разных источников информации в зависимости от интереса к общему новостному фону. Например, просмотр ТВ колебался в пределах 3%, мессенджеров - 4% и социальных сетей - 6%. При этом чтение новостей на сайтах СМИ оставалось самым стабильным - медиапотребление менялось в пределах погрешности в 1%.

При этом в 2023 году также произошло снижение интереса к некоторым охватным тематикам. Деловые новости читали на 10 процентных пунктов меньше, чтение новостей о политике снизилось на 2 п.п., однако обе темы остаются популярнее остальных. К концу года аудитория вернулась к развлекательным тематикам: автомобильные новости, гороскопы, техника, необычные и забавные происшествия. Все они выросли в среднем на 2 п.п.

Исследование проводилось по данным трекинга медиахолдинга активности чтения новостной категории среди россиян в возрасте 16-64 лет, по фиксированным пересеченным квотам пола, возраста и географии, выборка каждой волны - 3,5 тыс. респондентов.