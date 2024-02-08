Исследование показало, что около 20% всех лесов России старше 200 лет

В пресс-службе научного консорциума "РИТМ углерода" отметили, что такие леса наиболее полно выполняют все экосистемные функции, поэтому предлагается максимально ограничить их вырубку

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Площадь лесов России старше 200 лет составляет 163 млн га, то есть около 20% лесного покрова страны. Ученые предлагают максимально ограничить вырубку таких лесов, поскольку они в наибольшей степени помогают сохранять экосистемы и климат, сообщили ТАСС в пресс-службе научного консорциума "РИТМ углерода".

"На труднодоступных территориях, где долгое время не было сплошных рубок, пожаров или других катастрофических воздействий, еще существуют старовозрастные леса. Проведенные вместе с коллегами из Института космических исследований РАН картографические оценки на основе данных дистанционного зондирования земли (разрешение 230 м) показали, что площадь лесов России старше 200 лет составляет 163 млн га, то есть около 20% лесного покрова. Старовозрастные леса обладают различной структурой, отличаются показателями биологического разнообразия и полнотой реализацией экосистемных функций. При этом только в фитомассе старовозрастных лесов запасы углерода достигают 7,33 млрд тонн", - отметил заместитель директора Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, заместитель руководителя консорциума "РИТМ углерода" Алексей Горнов, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, значительная часть современного лесного покрова сформировалась в результате длительного воздействия со стороны людей: сельскохозяйственного освоения, сплошных рубок, пожаров, лесохозяйственных мероприятий (создания лесных культур, санитарных рубок и рубок ухода). Как правило, преобразованные леса отличаются небольшим возрастом и находятся на начальных стадиях восстановления.

"Старовозрастные леса наиболее полно выполняют все экосистемные функции, в том числе являются главными и наиболее надежными хранилищами ранее связанного лесами углерода. В результате рубок в таких лесах происходят огромные выбросы париковых газов из почвы - депозитария углерода. Сохранение максимальной площади старовозрастных лесов возможно за счет различных форм территориальной охраны природы. Для этого в первую очередь необходимо согласовать ключевые индикаторы для лесов, подлежащих приоритетному сохранению, и произвести их инвентаризацию. Сохранение старовозрастных лесов может послужить началом развития климатически ориентированного лесного хозяйства в нашей стране", - считают ученые.

Особая роль в сохранении мирового биоразнообразия лесов и выполнении ими экосистемных функций принадлежит РФ, на долю которой приходится более 20% всех мировых лесных ресурсов. Стоимость древесных лесных ресурсов России, которые можно использовать в коммерческих целях, в 2018 году составляла около 9 трлн рублей (данные Минприроды РФ). По оценкам Boston Consulting Group, стоимость лесов в России составляла $4-17 трлн, а всего мира - $50-150 трлн.

Научный консорциум "РИТМ углерода"

Научный консорциум "Российские инновационные технологии мониторинга углерода" - "РИТМ углерода" стал одним из шести научно-образовательных центров, созданных в России для исследования изменения климата. В состав консорциума вошли 18 научных центров и институтов РАН, 2 университета, а также Рослесинфорг (лесоучетное учреждение Рослесхоза). Головной организацией проекта "Углерод в экосистемах: мониторинг" определен Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии наук.