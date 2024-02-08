Психолог назвала возраст, важный для формирования мотивации к научной карьере

Будущий ученый должен обладать аналитическим складом ума, умением выдвигать идеи и критично их оценивать, трудолюбием, а также развитыми навыками общения, сообщила доцент Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Адаскина

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Мотивация к познанию нового и исследованию окружающего пространства формируется уже в дошкольном возрасте, и при построении научной карьеры это качество может играть более важную роль, чем интеллектуальные способности. Об этом в День российской науки, отмечаемый 8 февраля, сообщила ТАСС доцент кафедры "Педагогическая психология имени профессора В. А. Гуружапова" Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Анна Адаскина.

Она отметила, что в основе развития мотивации у дошкольников к исследованиям лежит природное любопытство и интерес ко всему наглядному - предметам, которые можно увидеть, потрогать и разобрать. При грамотной поддержке этого стремления к познанию мира со стороны родителей ребенок может обрести навыки "юного ученого" задолго до знакомства с этой сферой в рамках школьной программы. Однако ни один из подходов к раннему развитию детей не дает гарантий, что они станут нобелевскими лауреатами, предупредила она.

"Современные исследования говорят о важности для построения карьеры ученого, в первую очередь, мотивации, а также личностных качеств. Интеллектуальные способности представляются скорее инструментом реализации идей. Именно поэтому так важно поддерживать эту мотивацию у детей, начиная с дошкольного возраста. Стимулирование познавательной активности происходит благодаря разнообразным сюжетным играм, <…> постановке неожиданных вопросов, походам в музеи, просмотрам познавательных видео, которые может выбирать сам ребенок", - сказала Адаскина.

Школьный возраст

Психолог указала на то, что в школьном возрасте познавательная активность детей может снижаться под влиянием традиционных форматов обучения, предполагающих передачу знаний в готовом виде и оценку воспроизведения заученной информации. Она порекомендовала дополнять их другими образовательными активностями: дискуссиями и работой учителя с детьми в формате исследовательского проекта.

"Учитель может обозначать проблему, а ученики под его руководством должны найти решение, выдвигая рабочие версии и проверяя их в мини-исследованиях. Так у детей прививается вкус к самостоятельному исследованию и появляется осознание того, что процесс мышления может приносить радость и удовлетворение. Важно также прививать подросткам интересы в самых разных сферах, включая поэзию, музыку и языки. В этом случае творческий потенциал ребенка развивается максимально эффективно", - добавила она.

Ученый МГППУ отдельно отметила важность навыка принятия собственных ошибок, который необходимо развивать у детей. Страх неудачи психолог назвала одним из качеств, препятствующих построению успешной научной карьеры.

Склонность к науке

Склонность к науке проявляется наиболее явно у старшеклассников, также сообщила Адаскина. Признаками могут выступать яркий интерес и увлеченность определенной проблематикой, а также готовность тратить время и силы на занятия.

"Важным качеством будущего ученого является аналитический склад ума, умение выдвигать идеи и критично их оценивать, сомневаться в догмах, спорить и оспаривать авторитетные мнения. При этом научная индивидуальность специалиста формируется уже в процессе получения профессионального исследовательского опыта. Вероятность успеха увеличивается, если он поглощен своими идеями, а наука занимает важное место в его жизни и системе ценностей", - добавила исследователь.

Психолог также назвала значимыми для ученого качествами уверенность в правильности и ценности собственных идей, трудолюбие, способность выдерживать высокую интеллектуальную нагрузку, а также развитые навыки общения и лидерские качества.