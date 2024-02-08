В Приморском крае в Сихотэ-Алинском заповеднике отремонтировали кордон "Благодатное"

Благодаря этому заповедник может принимать туристов круглый год

ВЛАДИВОСТОК, 8 февраля. /ТАСС/. Сихотэ-Алинский заповедник в Приморском крае отремонтировал старый кордон "Благодатное", и теперь может принимать туристов круглогодично, сообщила ТАСС директор заповедника Светлана Сутырина.

"В 2023 году мы провели ремонт нашего кордона "Благодатное". Это был старый кордон 1960-х годов постройки, который мы, можно сказать, реанимировали, и теперь у нас есть возможность расширять сезонность посещения заповедника на зимнее время, то есть принимать туристов уже круглогодично. В 2023 году у нас посетителей было на удивление не меньше, чем годом ранее, хотя мы ожидали снижения из-за сокращения количества авиарейсов из Владивостока в Терней. Кроме того в самый пиковый сезон - в июле и августе - у нас были попеременно и тайфуны, и сильная жара, и многие экскурсии отменялись именно по погодным условиям", - рассказала Сутырина.

Она отметила, что за 2023 год количество экологических троп заповедника превысило 4,5 тыс. раз. Около 2 тыс. человек посетили по несколько маршрутов каждый. Также в 2023 году заповедник начал работу по проекту "Школа сельского гостеприимства", на который был получен президентский грант.

"Сейчас в Тернее есть проблема с местами размещения гостей <...> В рамках проекта мы помогаем местным жителям, которые занимаются или хотят заняться бизнесом по приему и размещению туристов, привлекаем экспертов, в том числе федерального уровня. В рамках школы мы рассказываем, какие есть в этой сфере возможности получить финансовую поддержку, какие есть юридические особенности ведения гостиничного бизнеса, привлекаем бизнес-тренеров и психологов, которые делятся методиками работы непосредственно с клиентами", - отметила Сутырина.

По ее словам, один из принципов экологического туризма, это интеграция в местную экономику. Руководство Сихотэ-Алинского заповедника считает опыт проекта удачным, и в 2024 году некоторые ученики-отличники уже собираются открыть гостевой дом.

О Сихотэ-Алинском заповеднике

Сихотэ-Алинский заповедник был создан в 1935 году. Его площадь превышает 400 тыс. га. На его территории обитают около 390 видов и подвидов птиц, а также занесенные в Красную книгу амурские тигры и другие животные.