В России предложили учредить награды за гуманитарную помощь в рамках СВО

В каждом субъекте РФ была организована поддержка военных на региональном, муниципальном, а также на уровне отдельных организаций, отметил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение президенту РФ Владимиру Путину с предложением учредить знак отличия "За участие в гуманитарной помощи специальной военной операции" и медаль "За гуманитарную помощь специальной военной операции". Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

"Предлагается учреждение знака отличия Российской Федерации "За участие в гуманитарной помощи специальной военной операции" лицам, осуществляющим организацию, доставку и сбор гуманитарной помощи, а также учреждение медали Российской Федерации "За гуманитарную помощь специальной военной операции" для лиц, проявивших особые заслуги в рамках помощи специальной военной операции", - говорится в документе.

По словам Миронова, в период проведения специальной военной операции граждане РФ принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи жителям территорий, пострадавшим от ведения боевых действий, а также участникам специальной военной операции. Он отметил, что в каждом субъекте страны была организована поддержка военных на региональном, муниципальном, а также на уровне отдельных организаций. В зону проведения специальной военной операции закупаются расходные материалы, маскировочные сети, теплые вещи, продукты питания, беспилотные летательные аппараты, рации и другие необходимые предметы, добавил парламентарий.

"Реализация данной инициативы будет способствовать развитию и укреплению гуманитарной помощи и благотворительной деятельности, по поддержке специальной военной операции, а также повышению статуса участников гуманитарной деятельности, что также будет способствовать консолидации общества, развитию патриотично настроенного гражданского общества, что является стратегически важным элементом государства в период ведения боевых действий", - резюмировал Миронов.