Артисты МСХТ переоформили документы, необходимые для вылета в Москву из Шанхая

Как объяснил директор театра Руслан Банковский, сложности с документами возникли из-за того, что китайский организатор гастролей вовремя не обратился в соответствующие ведомства для продления разрешения на пребывание в стране

ШАНХАЙ, 8 февраля. /ТАСС/. Артисты Московского современного художественного театра (МСХТ), которые из-за проблем с визой не смогли вылететь в Москву из Шанхая 6 февраля, переоформили необходимые для этого документы. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС директор театра Руслан Банковский.

"Сегодня, 8 февраля, коллектив МСХТ благодаря слаженной работе генерального консульства России в Шанхае и местных миграционных органов получил правильно оформленные документы в очень ускоренном порядке и с учетом помощи компании "Аэрофлот" завтра, 9 февраля, вылетит в Москву", - рассказал он.

Как объяснил директор театра, сложности с документами возникли из-за того, что китайский организатор гастролей вовремя не обратился в соответствующие ведомства для продления разрешения на пребывание в стране. У артистов была оформлена виза категории Z, позволяющая находиться в Китае в течение 30 дней. "За артистов это обязаны делать организаторы международных гастролей, однако в случае с МСХТ они упустили этот момент, из-за чего и сложились все сложности вылета обратно в Россию", - сообщил Банковский, уточнив, что паспорта всех 34 членов коллектива уже получены в миграционном управлении. Труппа находилась в Китае с гастролями с 18 декабря 2023 года.

Банковский также сообщил, что уже 10 февраля намерен вместе с народным артистом России Владимиром Стекловым отправится с гуманитарной помощью к военнослужащим в ДНР.