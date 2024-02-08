ЦППК установит системы видеоконтроля за посадкой и высадкой пассажиров

Система представляет собой большие мониторы, установленные у знака остановки первого вагона, и распределенные по платформе камеры таким образом, чтобы выводить визуальную информацию по всей длине состава

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Системы видеоконтроля за посадкой и высадкой пассажиров на нескольких платформах Московских центральных диаметров (МЦД) с ограниченной видимостью будут установлены Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦППК.

"Компания установит специальное оборудование, которое поможет локобригадам осуществлять наблюдение и контроль за посадкой и высадкой пассажиров из электропоездов на платформах с ограниченной видимостью, повысив уровень безопасности при отправлении. Системы появятся на 12 станциях и остановочных пунктах маршрутов МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-3, первые из них заработают уже в этом году", - говорится в сообщении.

Система представляет собой большие мониторы, установленные у знака остановки первого вагона, и распределенные по платформе камеры таким образом, чтобы выводить визуальную информацию по всей длине состава.

"Такие системы появятся на станциях, где обзор платформы из кабины машиниста может быть частично ограничен, например, из-за ее изогнутой формы, наличия надземного перехода или эстакады. Это поможет локобригадам онлайн контролировать посадку и высадку пассажиров, а также выдерживать установленное время стоянки на станции, четче соблюдая график. Сейчас на таких станциях либо находятся сигналисты, либо помощники машиниста выходят из электропоезда непосредственно на платформу. В таких случаях им иногда нужно пройти половину состава или даже больше, чтобы убедиться в возможности безопасного отправления состава и вернуться в поезд", - добавил генеральный директор ЦППК Иван Конев, слова которого приводит пресс-служба.

Так, системы появятся на платформах станций и остановочных пунктов Кунцевская, Марк, Водники, Москворечье, Гражданская, Битца, Красный Строитель, Плющево, Панки, Сортировочная, Перово и Андроновка; часть из них - уже в этом году. На новых, строящихся объектах, такие системы устанавливаются на этапе строительства.