Собянин отметил вклад ученых в инновационное развитие Москвы

По словам мэра, Москва является крупнейшим центром российской науки, где работают технопарки с тысячами высокотехнологичных компаний, появляются новые перспективные площадки

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ученых и исследователей с Днем российской науки, отметив их вклад в инновационное развитие столицы.

"Спасибо вам, дорогие друзья, за талант, энтузиазм, неустанный научный поиск и большой вклад в инновационное развитие Москвы", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам мэра, Москва является крупнейшим центром российской науки, где работают технопарки с тысячами высокотехнологичных компаний, появляются новые перспективные площадки. Например, в настоящее время в столице идет создание инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы", научно-исследовательского кластера МГТУ имени Баумана, Национального космического центра.

"Этот праздник объединяет талантливых, творческих и целеустремленных людей, посвятивших себя новым разработкам и открытиям", - добавил мэр, пожелав ученым крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

8 февраля ежегодно, с 2000 года, в РФ отмечается День российской науки. Он был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 7 июня 1999 года в ознаменование 275-летия со дня создания в России национальной Академии наук. В рамках празднования проводятся научные конференции и семинары, встречи с учеными, различные выставки.