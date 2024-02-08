В столице начался пятый конкурс инновационных разработок "Новатор Москвы"

Сбор заявок продлится до 1 мая, принять участие можно индивидуально или командой до пяти человек

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин объявил о старте пятого конкурса инновационных разработок для города "Новатор Москвы", отметив, что соревноваться участникам предстоит в трех номинациях.

Сбор заявок продлится до 1 мая, принять участие можно индивидуально или командой до пяти человек.

"Стартовал пятый конкурс инновационных разработок для города "Новатор Москвы". Соревноваться предстоит в трех номинациях: "Проект будущего" - для авторов инновационных идей; "Меняющие реальность" - для тех, кто готовится вывести свой продукт на рынок; "Лидеры инноваций" - для проектов, которые уже нашли покупателя. В каждой номинации по шесть направлений, среди них - строительство, промышленность, медицина и транспорт", - сообщил Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр отметил, что "Новатор Москвы" проводится с 2020 года. За это время свои разработки показали более 5 тыс. человек, призерами стали 138 проектов.

"К примеру, один из лауреатов премии - инженер Денис Кулешов - вместе с командой создал уникальные нейроимпланты, которые помогут восстановить зрение. Победитель конкурса - врач-хирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Огнерубов - разработал браслет, который предотвращает кровотечение из лучевой артерии после внутрисосудистых хирургических вмешательств", - добавил Собянин.

В 2023 году в конкурсе приняло участие составило около 2,5 тыс. человек, а самыми популярными направлениями стали "Общественные проекты" - 35% от общего количества заявок, а также "Медицина и фармацевтика" - в этой категории номинировалось 17% новаторов.