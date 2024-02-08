Такер Карлсон покинул Россию

Пользователи соцсетей опубликовали фото журналиста на ночном авиарейсе Москва - Белград

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Журналист Такер Карлсон, который посетил Москву для интервью с президентом Владимиром Путиным, покинул Россию. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

В частности, они опубликовали фото Карлсона на ночном авиарейсе Москва - Белград.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что Карлсон встретился и побеседовал с Путиным. Позднее журналист сообщил, что интервью будет опубликовано на его сайте 9 февраля в 02:00 мск.

Ведущий Такер Карлсон уехал на лифте от преследующих его журналистов © ТАСС/ Ruptly

Во вторник Карлсон заявил, что теперь будет добиваться встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, все предыдущие интервью которого в американских СМИ не имеют отношения к журналистике, а являются пропагандой.