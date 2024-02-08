Более 20% опрошенных студентов из многодетных семей готовы воспитывать трех и более детей

Отказ от рождения ребенка в будущем декларирует только 8% молодежи, говорится в опросе РГСУ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Более 20% студентов из многодетных семей в РФ готовы сами воспитывать трех и более детей, следует из результатов опроса, проведенного РГСУ и имеющегося в распоряжении ТАСС.

Исследование проведено среди молодых людей в возрасте 18-25 лет, обучающихся в российских вузах, в нем приняло участие 1 185 студентов.

"В ходе исследования выявлена закономерность: молодые люди, воспитывающиеся в больших семьях, демонстрируют готовность к рождению трех и более детей. Среди студентов из многодетных семей готовность воспитывать трех и более детей высказали 21%, что более чем в три раза превышает этот показатель по всем возрастным группам респондентов. И напротив - единственные дети в семье готовы к рождению одного, максимум - двух детей", - говорится в сообщении.

Отказ от рождения ребенка в будущем декларирует только 8% молодежи, отмечается в исследовании. Как отметил первый проректор РГСУ Джомарт Алиев, около 59% опрошенных считают основной группой влияния на репродуктивные установки студенческой молодежи родителей и тех людей, с которыми они связаны любовными отношениями.

"Исследование еще раз подтвердило, что установку основных ценностей молодой человек получает в семье. Поэтому важно не только материально поддерживать такие семьи на государственном уровне, но и формировать в социуме образ полноценной жизни многодетной семьи, при котором родители имеют возможность для профессиональной и личностной самореализации", - сказал он.

2024 год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом семьи.

В новость была внесена правка (10:14 мск) - передается с исправлением должности в четвертом абзаце, верно - первый проректор РГСУ.