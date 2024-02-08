В Мончегорске вновь отменили занятия для школьников из-за морозов

В городе 8 февраля также отменили пробные экзамены для девятиклассников

МУРМАНСК, 8 февраля. /ТАСС/. В Мончегорске Мурманской области третий день подряд отменили занятия для школьников из-за морозов до -39 градусов, сообщила администрация города.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в Мончегорске 8 февраля отменяются занятия учащихся средних образовательных школ города с 1-го по 11-й классы включительно. Также отменены пробные экзамены для учеников девятых классов", - говорится в сообщении.

По прогнозу Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 февраля в регионе температура составит ночью при прояснениях до -35...-39 градусов, днем - до -22...-27 градусов мороза, в центральных районах области - 35 градусов. Также в городе прогнозируют туман, изморозь, гололедицу.