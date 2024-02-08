В ВОЗ заявили, что феномен Эль-Ниньо вызвал вспышку лихорадки денге в Бразилии

Природное явление способствует повышению температуры как на суше, так и в океане, что приводит к росту численности желтолихорадочных комаров

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 февраля. /ТАСС/. Климатический феномен Эль-Ниньо вызвал вспышку лихорадки денге в Бразилии. Такое мнение выразил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Нынешняя вспышка лихорадки денге вызвана Эль-Ниньо", - приводит его слова издание Observador. Это природное явление оказывает влияние на погодные условия и способствует повышению температуры как на суше, так и в океане, что приводит к росту численности желтолихорадочных комаров (лат. Aedes aegypti), переносчиков лихорадки, поясняет издание. Глава ВОЗ в ходе своего трехдневного визита в Бразилию назвал вспышку денге в стране "серьезным вызовом".

Согласно данным Министерства здравоохранения Бразилии, которые приводит газета, в 2023 году в южноамериканской стране было зарегистрировано более 1,6 млн случаев заражения денге и 1 094 летальных исхода, что "стало рекордом".

Мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паэс ранее объявил режим чрезвычайной ситуации в городе в связи с эпидемией лихорадки. Это произошло за несколько дней до начала всемирно известного карнавала.

Лихорадка денге - опасное тропическое заболевание. Болезнь попала в Бразилию в конце XIX века из Юго-Восточной Азии. До появления вакцины единственным эффективным средством противодействия эпидемиям денге считалась борьба с местами обитания ее переносчиков - комаров.