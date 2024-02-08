Вильфанд: сугробы в Москве достигли рекордной высоты в 60 см для 8 февраля

По словам научного руководителя Гидрометцентра, самая большая высота снега для Москвы отмечалась 18 февраля 1966 года, тогда сугробы выросли до 65 см

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Высота сугробов в Москве достигла рекордных 60 см утром 8 февраля. Последнее рекордное значение для этого дня было зафиксировано 25 лет назад, тогда высота сугробов достигала 58 см, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня на станции ВДНХ зафиксировано рекордное значение высоты снега для 8 февраля. Никогда ранее такой высоты снега в Москве не было, составляет она 60 см", - сказал он, отметив, что рекорд по осадкам достигнут не был, но показатели были близки к рекордному значению.

По словам Вильфанда, предыдущее рекордное значение для 8 февраля фиксировалось в 1999 году, тогда высота сугробов достигала 58 см. "Но самая большая высота снега для Москвы отмечалась 18 февраля 1966 года, тогда сугробы выросли до 65 см", - подчеркнул он.