В Башкирии из-за непогоды закрыли три участка дорог протяженностью почти 300 км

Частичные ограничения ввели еще на 16 участках трасс в регионе

УФА, 8 февраля. /ТАСС/. Движение для всех видов транспорта ограничили на юге Башкирии на трех участках дорог протяженностью почти 300 км из-за непогоды, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Прекращено движение для всех видов автотранспортных средств на трех участках общей протяженностью 296 км: Магнитогорск - Ира с 101-го по 241-й км (Баймакский и Зилаирский районы), Юлдыбаево - Акъяр - Сара с 25 по 68, с 69 по 80 км (Хайбуллинский район), Сибай - Акъяр с 0 по 102 км (Хайбуллинский район, Баймакский район)", - говорится в сообщении.

Также действуют ограничения движения на 16 участках дорог для пассажирских и большегрузных автотранспортных средств.

По состоянию на 8 февраля, введены ограничения движения на 10 участках дорог протяженностью более 500 км.