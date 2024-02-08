Высота снежного покрова в Москве стала самой высокой с начала зимы

В столице 8 февраля прогнозируют облачность с прояснениями, небольшой снег и до минус 12 градусов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Высота снежного покрова в Москве достигла 60 см, это новый максимум нынешней зимы.

В столице в четверг прогнозируют облачность с прояснениями, небольшой снег и до минус 12 градусов, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, ушедшего в Предуралье. В Москве ожидается облачность с прояснениями погоды, местами возможен небольшой снег. Высота снежного покрова в Москве сегодня утром достигла отметки в 60 см, что является максимумом с начала зимы. За сутки сугробы прибавили 7 см", - сказал синоптик.

По его словам, днем в столице температура воздуха составит минус 10 - минус 12 градусов , в Подмосковье - минус 9 - минус 14 градусов. Ветер в столице ожидается западный со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление растет, но пока показания барометров остаются ниже нормы, они составят 737 миллиметров ртутного столба.