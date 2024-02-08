В Самарской области задержали пять электричек

Время задержки составляет от 47 минут до 2 часов 15 минут

ТАСС, 8 февраля. В Самарской области пять электричек следуют с задержкой по техпричине, сообщается на сайте Куйбышевской железной дороги.

"8 февраля 2024 года на участке Козелковская - Курумоч (Самарская область) Куйбышевской железной дороги по техническим причинам в пути следования были задержаны пригородные поезда. Поезд №6324 Курумоч - Самара [задерживается] на 2 часа 15 минут, [поезд] №6328 Царевщина - Самара - на 1 час 20 минут, №7132 Жигулевск - Самара - на 51 минуту, №6320 Жигулевское море - Самара - на 1 час 28 минут, №7114 Тольятти - Самара - на 47 минут", - говорится в сообщении.