Власти Молдавии предупредили об учениях спецназа полиции на юге страны

Власти отметили, что учения являются частью плана действий правоохранительных сил по повышению квалификации

КИШИНЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Молдавии попросили граждан не паниковать в связи с учениями бригады полиции особого назначения "Молния", которые начались в некоторых населенных пунктах на юге страны.

"Сегодня наши коллеги из бригады полиции особого назначения "Молния" проведут тактические учения в некоторых населенных пунктах на юге республики. Мы призываем сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников, чтобы не порождать домыслы и ошибочную информацию в публичном пространстве", - говорится в сообщении Telegram-канала инспектората полиции МВД Молдавии.

В нем отмечено, что учения являются частью плана действий правоохранительных сил по повышению квалификации сотрудников и проводятся периодически.

В 2022 году занимавшая должность главы Гагаузии Ирина Влах на заседании правительства Молдавии потребовала объяснений от главы МВД об учениях полицейского спецназа в административном центре автономии городе Комрате, которые местные жители расценили как давление на автономию. Она выразила возмущение тем, что местные власти не были уведомлены об учениях.