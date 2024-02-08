Союзы польских сельхозпроизводителей готовятся к акции протеста 9 февраля

Авторы письма Федерации отраслевых союзов сельхозпроизводителей Польши назвали попытки Еврокомиссии урегулировать вопросы торговли с Украиной "запоздалыми и недостаточными"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Союзы сельхозпроизводителей Польши готовятся к началу всепольской акции протеста фермеров, намеченной на 9 февраля. Об этом говорится в письме Федерации отраслевых союзов сельхозпроизводителей Польши, направленном агентству РАР.

"Мы призываем всех фермеров принять участие во всепольском протесте 9 февраля", - приводит агентство выдержку из документа.

"Сегодня мы стоим перед беспрецедентным кризисом, который угрожает физическому существованию наших хозяйств. Продовольственные товары с Украины заливают рынки Польши и Евросоюза. Мы не в состоянии конкурировать с украинскими агрохолдингами, которые производят продукцию, не выполняя многие дорогостоящие стандарты ЕС", - указывают авторы письма. Попытки Еврокомиссии урегулировать вопросы торговли с Украиной они назвали "запоздалыми и недостаточными".

"Ситуация в сельском хозяйстве вынуждает нас снова взять дело в свои руки", - прокомментировал призыв председатель федерации Мариан Сикора.

9 февраля польские фермеры намерены возобновить блокаду переездов на границе с Украиной. Вначале сообщалось, что она будет бессрочной, затем появилась информация о 30-дневной блокаде, после чего акция сможет быть продолжена.

Протест поддержан руководством министерства сельского хозяйства. Замглавы Минсельхоза Михал Колодзейчак сообщил 5 февраля, что тоже собирается принять участие в этой акции.