Власти Москвы ко Дню науки вручили премии молодым исследователям и разработчикам

Специалисты и научные коллективы получили 50 премий по 2 млн рублей

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Заммэра Москвы Анастасия Ракова ко Дню российской науки наградила молодых ученых премиями правительства столицы. Специалисты и научные коллективы получили 50 премий по 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

"Исторически Москва - альма-матер многих научных открытий и изобретений, которые потом транслируются на всю страну и даже мир. Все чаще двигателями науки и прорывных технологий становятся именно молодые таланты, это видно даже по ежегодному росту участников самой премии молодым ученым. В последний раз мы получили рекордные 1 292 заявки. Лауреатами премии за 2023 год стали 76 человек, прикладные разработки и исследования которых уже успели себя зарекомендовать на практике", - цитирует пресс-служба Ракову.

По ее словам, премия помогла заявить о своих разработках уже более 7 тыс. исследователей и выиграть гранты на общую сумму 686 млн рублей. Конкурс на соискание премий правительства Москвы молодым ученым проводится с 2013 года. Премии ежегодно присуждают за выдающиеся результаты в фундаментальных и прикладных научных исследованиях в области естественных, технических, медицинских и гуманитарных наук, за разработку и внедрение новых технологий, техники, оборудования, материалов и веществ, помогающих повысить эффективность деятельности в реальном секторе экономики и социальной сфере Москвы. На получение премии могут претендовать молодые столичные ученые в возрасте до 35 лет включительно, а доктора наук - до 40 лет включительно.

В частности, Дмитрий Телышев из Сеченовского университета получил награду за разработку специального медицинского оборудования, которое впоследствии будет снижать смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. А Анастасия Соловьева (Московский государственный технический университет имени Баумана) отмечена за разработку технологий создания квантовых вычислительных устройств, ее разработки уже используются в вузах и научных организациях Москвы и планируются к внедрению в отечественных сверхпроводниковых квантовых компьютерах, датчиках газовых сред, голографических системах дополненной реальности.