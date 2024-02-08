В Новосибирске начал работу корпус больницы, открытия которого ждали 30 лет

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, пациентов начнут принимать на этой неделе

НОВОСИБИРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Операционно-реанимационный корпус больницы №34 в Новосибирске, ввода которого ждали почти 30 лет, начал работу. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Возводить здание начали еще в 1990-е годы, но стройку приостановили, а сам объект законсервировали. Работы возобновили в 2020 году. Ранее в пресс-службе правительства региона сообщали, что корпус сдадут в 2023 году.

"Новый долгожданный объект - операционно-реанимационный корпус Городской клинической больницы №34 - начал работать в Новосибирской области. Уже на этой неделе тут станут принимать пациентов", - сообщили в пресс-службе.

В правительстве области подчеркнули, что больница, которой принадлежит корпус, является ключевым лечебным учреждением левобережья Новосибирска. Она обслуживает около 500 тыс. жителей областного центра. "Ввод нового операционно-реанимационного корпуса больницы, оснащенного самым современным оборудованием, полностью обеспеченного персоналом, - важное событие для системы здравоохранения Новосибирска", - добавили в пресс-службе.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, многие даже не верили, что это отделение будет достроено. "Здесь появляется травмоцентр первого уровня. Значит, пациенты и этой части Новосибирска, и близлежащих населенных пунктов Новосибирского района в экстренных случаях будут доставлены сюда. И тут команда высококлассных специалистов, у которых появились уникальные установки, уникальное оборудование, помогут сохранить жизнь, здоровье", - сказал Травников.

Ранее в городе работало только два подобных центра. В рентген-отделении, сообщил главный врач ГКБ №34 Ярослав Фролов, установили самый современный рентген-аппарат на три рабочих места, а также три передвижные установки, которые позволяют непосредственно и в операционной, и в реанимации, и в палатах проводить обследования; установлен и дентальный компьютерный томограф, который позволят работать с пациентами с травмами челюстей, делать обзорные снимки. Всего в новом корпусе 2 450 единиц оборудования. Объект строился за счет областного бюджета.