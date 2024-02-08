Володин поздравил ученых с 300-летием Российской академии наук

Как отметил спикер Госдумы, научные достижения важны для обеспечения технологического суверенитета России

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Достижения российской науки особенно важны для обеспечения технологического суверенитета страны. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении научных работников с профессиональным праздником и 300-летием Российской академии наук.

"Достижения отечественной науки сегодня особенно важны для обеспечения технологического суверенитета России. Желаю успехов и всего самого доброго", - приводятся его слова на сайте палаты парламента.

Председатель Госдумы отметил, что российские ученые продолжают лучшие традиции научной школы, проводят фундаментальные исследования, внедряют новые идеи и передовые разработки. Научные работники вносят вклад в научно-техническое, социально-экономическое развитие страны, способствуют повышению качества жизни людей, добавил Володин.