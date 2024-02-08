Полиция вводит повышенные меры безопасности в Дели в преддверии марша протеста фермеров

На улицах останавливают и проверяют машины, на перекрестках дежурят автобусы с полицейским спецназом на случай беспорядков

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 февраля. /ТАСС/. Полиция принимает повышенные меры безопасности в национальном столичном округе Дели, в который входит Нью-Дели, а также на подъездах к городу на фоне угроз фермеров провести на следующей неделе массовый марш протеста на столицу Индии. Как сообщает корреспондент ТАСС, полицейские останавливают и проверяют машины, на перекрестках дежурят автобусы с полицейским спецназом на случай беспорядков.

Кроме того, на границе города и соседнего штата Харьяна правоохранители разместили бетонные блоки, колючую проволоку и мешки с песком, чтобы предотвратить любые попытки протестующих фермеров нарушить границу. В город перебрасываются дополнительные полицейские силы из других регионов.

Ранее несколько фермерских организации, в том числе влиятельное объединение "Саньюкт кисан морчха" ("Объединенный крестьянский фронт"), заявили, что организуют марш протеста фермеров и сельскохозяйственных рабочих 13 февраля под лозунгом: "Идем на Дели!" Лидер "Саньюкт кисан морчха" Джагджит Сингх Даллевал заявил журналистам, что в акции согласились принять участие представители более 200 фермерских союзов со всей страны. При этом власти опасаются, что некоторые протестующие попытаются проникнуть в столицу заранее.

Фермеры и крестьяне требуют принятия закона, обеспечивающего приемлемую для них минимальную цену на сельхозпродукцию, ниже которой опускаться будет нельзя, также они добиваются введения пенсионного обеспечения для фермеров и сельскохозяйственных рабочих старше 60 лет, облегчения долгового бремени фермеров, выдвигают ряд других требований.

Власти опасаются повторения событий января 2021 года, когда группа фермеров на тракторах двинулась в центр столицы и дошла до Красного форта (историческая крепость - символ города). Полиция оттеснила протестующих с территории крепости, в ходе столкновений погиб один человек, сотни людей, в том числе полицейские, получили ранения и травмы. Фермеры стояли лагерем у города, ситуация успокоилась только после того, как в ноябре 2021 года правительство пообещало отменить законы, вызвавшие недовольство фермеров, и принять еще ряд требований. Однако фермеры и сельхозрабочие считают, что не все их требования были выполнены, несмотря на обещания властей.