Снежный покров в некоторых районах Москвы вырос более чем на 60% месячной нормы

Ведутся масштабные работы по очистке от снега дорог, тротуаров и дворовых территорий, крыш жилых домов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Прирост снежного покрова в некоторых районах Москвы за неполные двое суток 7 и 8 февраля составил до 23 см, это более 60% месячной нормы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Прирост свежевыпавшего снега <...> в отдельных районах столицы составил свыше 60% месячной нормы", - говорится в сообщении.

Как уточнил заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении, с 7 по 8 февраля в отдельных районах столицы снежный покров вырос на 18, а в некоторых местах - и на 23 см. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Ведутся масштабные работы по очистке от снега дорог, тротуаров и дворовых территорий, крыш жилых домов. В общей сложности задействованы 150 тыс. человек и 14 тыс. единиц техники, в том числе дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний.

Отмечается, что в 11:00 коммунальная техника приступит к очередному сплошному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. В течение всего светового дня проводится очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями.