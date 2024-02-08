Золотой дракон украсит главную телебашню Приамурья в честь китайского Нового года

Световое представление можно будет увидеть с 9 по 11 февраля

ТАСС, 8 февраля. Золотой китайский дракон и поздравление на двух языках будут украшать главную телебашню Благовещенска с 9 по 11 февраля в честь китайского Нового года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития и связи Амурской области.

"Жители Благовещенска, гости амурской столицы и граждане соседнего китайского города Хэйхэ смогут по вечерам видеть необычную иллюминацию на антенно-мачтовом сооружении, которую сотрудники "Амурского ОРТПЦ" создали специально к Празднику весны - наступлению Нового года по лунному календарю. Считается, что в Китае наступает Год Дракона, потому одним из сюжетов праздничной подсветки стал символ года, облетающий башню", - говорится в сообщении.

Увидеть световое представление можно будет с 18:45 до 21:30. А 10 февраля, в Новый год, праздничная подсветка будет работать на час дольше, до 22:30.

Архитектурно-художественная подсветка на телевизионной башне работает с декабря 2022 года. В январе 2023 года на фасаде уже появлялось поздравление на русском и китайском языках. Это был своеобразный ответ на фейерверк, который соседний Хэйхэ устроил 31 декабря 2022 года, когда Благовещенск отказался от традиционного салюта.