В Подмосковье за ночь очистили от снега около 15 тыс. км дорог

К работам были привлечены около 1,2 тыс. дорожных рабочих и свыше 800 единиц снегоуборочной техники

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Порядка 15 тыс. км дорог очистили и обработали противогололедными материалами в Московской области минувшей ночью после прошедшего снегопада, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В Московский области дорожные службы ликвидируют последствия обрушившегося на регион циклона "Ольга" - прирост снежной массы в минувшие сутки составил порядка 12 см. Дорожные службы очистили и обработали противогололедными материалами порядка 15 тыс. км дорог", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что к работам были привлечены около 1,2 тыс. дорожных рабочих и свыше 800 единиц снегоуборочной техники. Для обеспечения безопасного проезда транспорта на дорогах проводят очистку от снега и обработку против скользкости. В настоящее время работы продолжаются. Оперативный штаб по зимнему содержанию продолжает круглосуточно мониторить дорожную и погодную ситуацию.

В пресс-службе добавили, что в четверг в Московской области прогнозируется похолодание, местами ожидаются небольшие осадки в виде снега. Днем температура воздуха составит 13 градусов ниже нуля.

"Призываем автомобилистов быть внимательными за рулем - плавно тормозить, соблюдать дистанцию, скоростной режим и не отвлекаться на телефон. Пешеходов быть так же аккуратными - ожидать транспорт на специальных площадках, переходить дорогу и железнодорожные пути по оборудованным переходам, убедившись в отсутствии приближающегося транспорта", - добавили в Минтрансе региона.