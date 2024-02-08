Памфилова сообщила о рассылке лживых сообщений членам избиркомов от ее имени

Председатель ЦИК отметила, что провокации направлены на то, чтобы "застать людей врасплох, вытянуть какие-то ответные реакции"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что от ее имени членам избирательных комиссий разного уровня приходят ложные сообщения провокационного характера.

"Разного рода рассылают послания от моего имени, берут в интернете мои фотографии, пишут "Элла Памфилова", - сказала она на заседании ЦИК, приведя в пример сообщение о якобы задаваемых ею вопросах о том, получали ли члены избиркомов инструкции от органов госбезопасности.

По ее словам, эти провокации направлены на то, чтобы "застать людей врасплох, вытянуть какие-то ответные реакции", а затем опубликовать их в интернете для дискредитации избиркомов.

"Не ведитесь на это. В ближайшее время мы вам вышлем все необходимые материалы в развитие той инструкции, которую мы давали. Не отвечать на незнакомые телефоны и так далее", - резюмировала глава ЦИК.