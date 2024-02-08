ВЦИОМ: 62% россиян считают, что в школах нужно преподавать и дарвинизм, и креационизм

Каждый пятый россиянин склоняется к тому, чтобы преподавать только естественную теорию происхождения человека

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Более половины россиян (62%) считают, что в образовательных учреждениях нужно преподавать как дарвинизм, так и креационизм, поскольку в обществе нет единства по вопросу происхождения человека. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"В российском обществе нет единства по вопросу происхождения человека. Чаще всего наши сограждане думают, что наука пока не в состоянии объяснить, как на планете появились люди (39%). <...> Говоря о том, каким образом нужно преподавать теории происхождения человека в школе и вузах, 62% наших сограждан выбрали вариант "преподавать оба взгляда на происхождение человека", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что каждый пятый россиянин склоняется к тому, чтобы преподавать только естественную теорию происхождения человека (дарвинизм), - 21%.

По результатам опроса против исключения из учебников по биологии раздела об учении Чарльза Дарвина выступили шесть из десяти респондентов (60%). Уточняется, что среди сторонников теории эволюции показатель максимален - 89%, среди молодежи - 78-75%.

"Сторонников дарвинизма, полагающих, что человек - продукт многомиллионной эволюционной цепи, в которой взаимодействие мутаций, естественного отбора и адаптации позволило ему вырасти из приматов, чуть более четверти (28% <...>). Чуть меньше насчитывается сторонников креационизма, считающих, что человека, как и все живое на Земле, создал Бог (23% <...>)", - говорится в исследовании.

Об опросе

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 4 февраля 2024 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.