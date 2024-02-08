Путепровод на трассе М-4 "Дон" в Адыгее перекроют до середины июня для ремонта

Автомобилистов предупредили о необходимости выбора альтернативных маршрутов

МАЙКОП, 8 февраля. /ТАСС/. Движение по путепроводу на 1353-м км дороги М-4 "Дон" в Адыгее перекроют с 20 февраля по 15 июня в связи с плановым ремонтом, сообщили журналистам в пресс-службе госкомпании "Автодор".

"С 20 февраля по 15 июня 2024 года будет закрыто движение по путепроводу, расположенному на 1353-м км дороги М-4 "Дон" (поворот на Майкоп). Ограничения вводятся на период планового ремонта сооружения. В это время водители смогут пользоваться альтернативными маршрутами", - говорится в сообщении.

Чтобы проехать со стороны Краснодара в направлении Майкопа, водителям надо будет развернуться на 1354-м км М-4. Для проезда со стороны Майкопа в направлении Джубги предусмотрен разворот на 1351-м км.

Мостовики выполнят мероприятия по замене балок и покрытия, ремонту насыпи и опор, установке нового ограждения и дорожных знаков, устройству тротуаров, добавили в компании.