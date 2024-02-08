Железнодорожники в Московском регионе убрали и вывезли почти 100 тыс. куб. м снега

На линию выведено 90 единиц спецтехники, 2,3 тыс. железнодорожников расчищают пути и стрелочные переводы на станциях

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Почти 2 тыс. км пути очистили от снега железнодорожники с начала снегопада, а также вывезли почти 100 тыс. куб. м снега, сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Для обеспечения стабильных перевозок на Московской железной дороге продолжается непрерывная работа по очистке железнодорожной инфраструктуры от снега. С начала снегопада, менее чем за сутки, железнодорожники очистили от снега 1 815 км пути, убрали и вывезли почти 96 тыс. кубометров снега", - значится в сообщении.

Отмечается, что работы по борьбе с последствиями сильнейшего снегопада продолжаются. "На линию выведено 90 единиц спецтехники, 2,3 тыс. железнодорожников расчищают пути и стрелочные переводы на станциях. На Московской железной дороге работает штаб, координирующий действия по борьбе со снегом. В случае необходимости количество привлекаемых сил будет увеличено", - заключили в пресс-службе.