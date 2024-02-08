Прокуратура нашла коррупционные нарушения в мэрии Новосибирска

Собеседник в правоохранительных органах сообщил, что в одной из муниципальных дорожных организаций руководитель устроил на работу родственника

НОВОСИБИРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Нарушения антикоррупционного законодательства обнаружила новосибирская прокуратура в мэрии города, сообщили в областной прокуратуре.

"Установлено, что руководитель одного из подведомственных мэрии учреждений трудоустроил своего родственника, который находился в его непосредственном подчинении", - говорится в сообщении.

Собеседник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что учреждение, где руководитель устроил на работу родственника - это одна из муниципальных дорожных организаций.

Также при проведении проверки выявили факты предоставления сотрудниками мэрии недостоверных сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, имуществе супругов, детей. "По представлению прокурора к дисциплинарной ответственности привлечено девять муниципальных служащих", - подчеркнули в прокуратуре.