В Зарядье проведут фестиваль ко Дню российской науки

Главной темой первого дня программы в "Лектории без границ" станет 190-летие со дня рождения Менделеева

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Фестиваль ко Дню российской науки с мастер-классами, встречами с учеными и показами тематических фильмов, пройдет 10 и 11 февраля в центре "Заповедное посольство" парка "Зарядье" в Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"Приглашаем москвичей и туристов познакомиться с достижениями отечественной науки и узнать больше об устройстве окружающего мира. Гостей фестиваля ждут порядка 60 мастер-классов, лекций и показов тематических фильмов, а еще встречи с учеными и выставка, посвященная 190-летию со дня рождения Дмитрия Менделеева", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Уточняется, что главной темой первого дня программы в "Лектории без границ" станет 190-летие со дня рождения Менделеева, с авторскими лекциями на площадке выступят ученые из Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева, Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Сколковского института науки и технологий. 11 февраля посвятят 300-летию Российской академии наук, в мероприятиях примут участие представители Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, Института космических исследований РАН и Физического института имени П. Н. Лебедева РАН. Слушатели узнают о достижениях в сфере квантовых вычислений, об исследованиях самых глубоких мест на планете, изучении атмосферы и высотных облаков и о многом другом. Также запланирована встреча с вице-президентом РАН доктором химических наук Степаном Калмыковым.

В "Кинолектории" 10 февраля состоится премьера киноальманаха "День открытых дверей", подготовленного участниками проекта "Лаборатория научного кино 2.0". В афише следующего дня - картины о необычных птицах и насекомых, документальная лента об экспедиции на острова Курильской гряды и встреча с ведущим зоотехником Тульского областного экзотариума Дарьей Змеевой. В лабораториях "Заповедного посольства" все выходные будут проходить различные мастер-классы, например, участники смогут с помощью микроскопа рассмотреть различные микроорганизмы, будут учиться выращивать микрозелень, обустраивать домашний террариум и создавать ароматы. Кроме того, до 17 марта в музее "Старый Английский двор" открыта выставка "Менделеев. Элементы", посвященная знаменитому ученому.