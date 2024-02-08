В регионах Сибири объявили штормовые предупреждения из-за ветра и метелей

В горных районах Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва лавиноопасно, сообщают гидрометцентры

ТАСС, 8 февраля. Штормовые предупреждения о порывах ветра до 30 м/с, снежных заносах и метелях объявили с 9 февраля в Новосибирской, Томской областях, Красноярском и Алтайском краях, республиках Алтай, Хакасия и Тыва. Об этом сообщают гидрометцентры регионов.

"Днем 9-го и сутки 10 февраля ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега, переходящего в снег, гололедные явления, отложение мокрого снега, метели, усиление ветра 18-23 м/с, местами порывы до 25 м/с. Похолодание. На дорогах снежные заносы, гололедица", - сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Также синоптики предупредили о сильных порывах ветра, гололеде, снежных заносах и метелях в Томской области, Алтайском крае. В Омской области порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В горных районах Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва лавиноопасно. В Республике Алтай 11 февраля ожидается похолодание, в высокогорье порывы ветра будут достигать 35 м/с.

В ГУ МЧС по Новосибирской области предупредили о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи и электропередачи, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП. Жителям региона рекомендуют не ходить и не парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо закрепленными конструкциями.