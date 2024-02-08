В Новокузнецке рассматривают возможность установить памятник Сталину

Глава города Сергей Кузнецов поручил подобрать место для будущей экспозиции

КЕМЕРОВО, 8 февраля. /ТАСС/. В Новокузнецке рассматривают возможность установки памятника Иосифу Сталину, чьим именем город назывался в 1932-1961 годах. Об этом сообщил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в эфире программы "Утро с мэром" на городском телевидении "Ново-ТВ".

"По тому, каким будет [памятник] Сталину и с кем он будет, нужно посоветоваться с народом. Либо это будет один памятник, либо это какая-то скульптурная композиция города Сталинска. Я бы не только Сталину поставил памятник, а поставил памятник тем кузнестроевцам, которые просто гибли на своей работе. Построили такой комбинат, потом появился город, просто из ничего. И конечно, это связано с судьбами этих людей, этим временем, этой эпохой. И конечно же, со сталинским временем и именем Сталина", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что дал поручение подобрать место для будущей экспозиции. "У нас город назывался Сталинском, все наши руководители ЦК, наши первые секретари горкома партии, и ЦК, и сам Сталин были на прямой связи. По сути дела, Сталинск был городом прямого подчинения и во время Великой Отечественной войны, и после войны при строительстве Запсиба и других заводов", - добавил Кузнецов.

Глава города признал противоречивое отношение к Сталину, но подчеркнул, что благодаря этому лидеру "было сделано очень многое - и большая индустриальная революция, и мощные перевороты в хорошем смысле слова".

В 1936 году в городе, который тогда назывался Сталинск, установили памятник советскому лидеру. Спустя 20 лет его демонтировали. В последние годы в Новокузнецке обсуждается возможность установки нового памятника - в частности, в 2023 году Кузнецов заявлял о поддержке этой инициативы.

Новокузнецк - второй по величине город Кемеровской области с населением около 530 тыс. человек. Поселения на его территории появились в 1618 году, в 1931-м несколько поселков объединили в город.