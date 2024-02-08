Закон о конфискации имущества за фейки об армии направили на подпись Путину

Госдума приняла его 31 января

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Закон о конфискации имущества за фейки о российской армии и преступления против безопасности государства передан на подпись президенту РФ Владимиру Путину, говорится на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

"Дата направления президенту РФ - 07.02.2024", - отмечается в карточке документа. В этот же день закон был рассмотрен и одобрен Советом Федерации. Госдума приняла его 31 января.

Закон вносит изменения в Уголовный кодекс (УК) РФ и расширяет список преступлений, за которые может предусматриваться конфискация имущества. Согласно закону, такое наказание может быть установлено за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ и об исполнении госорганами своих полномочий (статья 207.3 УК РФ ), а также за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК РФ). Уточняется, что речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений.

При этом, как следует из документа, конфисковать предлагается не все деньги, ценности или иное имущество осужденного по указанным статьям, а лишь те, которые были получены в результате совершения преступления или использованы для деятельности, направленной против безопасности РФ.

Кроме того, законом расширяется перечень статей УК РФ, осужденные по которым будут лишаться специальных, воинских или почетных званий, классных чинов и госнаград. К ним, в частности, относятся статьи, касающиеся: распространения фейков о российской армии, ее дискредитации, призывов к экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ, деятельности, направленной против безопасности государства, призывов к введению санкций против России и ее граждан, реабилитации нацизма и содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных госорганов.