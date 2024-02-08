Студенческие отряды приняли участие в строительстве 22 атомных объектов в РФ за 15 лет

Первая "атомная" стройка, в которой участвовал студотряд из 20 человек в 2008 году, - сооружение одного из энергоблоков Ростовской АЭС в Волгодонске

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Студенческие стройотряды (ССО) за 15 лет участвовали в строительстве 22 объектов атомной энергетики в России и 7 - за рубежом, рассказали ТАСС в пресс-службе организации "Российские студенческие отряды" (РСО).

"В 2024 году российские студенческие отряды отмечают 20-летие возрождения отрядного движения. На строительстве атомных объектов студенты работают более 15 лет. За эти годы студотряды приняли участие в строительстве двадцати двух объектов атомной энергетики в России и семи объектов за рубежом - в Турции, Египте, Бангладеш, Белоруссии и Китае", - рассказали в РСО. В 2024 году около 3 тыс. студентов примут участие в строительстве 11 объектов в Новосибирской, Ленинградской, Челябинской, Курской, Томской, Ульяновской, Нижегородской, Калининградской, Красноярском крае, Москве, а также за пределами Российской Федерации - в Турции, Египте, Индии, Бангладеш и Венгрии.

Первая "атомная" стройка, в которой участвовал студотряд из 20 человек в 2008 году, - сооружение одного из энергоблоков Ростовской АЭС в Волгодонске. За следующие 15 лет через систему стройотрядов в Росатоме прошли более 18 тыс. студентов.

"За полтора десятка лет проведена большая методическая работа, выработан отраслевой порядок. Совместно проработана кадровая политика: работа в ССО оставляет запись в трудовой книжке. Важную роль сыграло учреждение отраслевой медали Росатома "За вклад в развитие студенческих отрядов атомной отрасли", ее вручают тем, кто добросовестно отработал более двух сезонов и добился высоких показательной в производственной деятельности. Запись об этой медали в резюме учитывается при выборе кандидата и высоко ценится в Росатоме", - рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель правления Российских студенческих отрядов Михаил Киселев.

Одной из важнейших особенностей студенческих отрядов Росатома, по его словам, является то, что участники студенческих отрядов участвуют в профориентационных мероприятиях госкорпорации. Благодаря этому более 300 молодых специалистов уже стали штатными сотрудниками Росатома.