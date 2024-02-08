В Томске запустят литературный турмаршрут

Он будет начинаться от памятника Антону Чехову

ТОМСК, 8 февраля. /ТАСС/. Туристический маршрут, посвященный литературной истории города, создадут в Томске. Туристы смогут пройтись по местам, где жили и работали русские авторы, сообщили в пресс-службе Тотального диктанта.

"Идея этого проекта у нас появилась давно, а в этом году Томск стал столицей Тотального диктанта, и мы решили ее реализовать. Это будет туристический маршрут с аудиогидом, в ходе которого участники смогут узнать о жизни и творчестве писателей, живших в Томске в разное время. Проект мы будем организовывать совместно с Первым музеем славянской мифологии", - приводятся слова главного координатора Тотального диктанта в Томске Татьяны Гончаровой.

Маршрут будет начинаться от памятника Антону Чехову и пройдет по местам, связанным с судьбами Марии Халфиной, Александра Радищева, Николая Клюева и других.

"Мне очень нравится, когда историю города рассказывают через историю литературы, и я, конечно, с удовольствием прогуляюсь по литературному маршруту в Томске. Кто-то из персонажей интересен в большей степени, кто-то в меньшей, но сама идея составить такой маршрут достойна всяческого восхищения", - приводятся в сообщении слова автора текста диктанта в 2024 году, российской писательницы Анны Матвеевой.

Акция "Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Ее цель - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски. Матвеева стала автором текста для акции "Тотальный диктант", которая состоится 20 апреля 2024 года.