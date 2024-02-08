В двух белгородских населенных пунктах после обстрелов восстановили более 4 тыс. домов

Работы проводились на территории Шебекино и Новой Таволжанки

ТАСС, 8 февраля. Более 4 тыс. жилых помещений восстановили после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в Шебекино и Новой Таволжанке Белгородской области с июня 2023 года, это 94% от общего объема поврежденного жилья. Тема восстановления обсуждалась на встрече министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина, председателя попечительского совета ППК "Фонд развития территорий" Сергея Степашина и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"Обсудили темпы восстановления жилищной инфраструктуры после обстрелов. Например, с июня 2023 года на территории Шебекино и Новой Таволжанки было повреждено 4 475 жилых помещений, из которых сейчас восстановлено 4 220 жилых помещений, что составляет более 94% от общего объема", - написал Гладков в своем Telegram-канале по итогам встречи.

Также он отметил, что власти в индивидуальном порядке находят решения по восстановлению имущества.

Еще одна тема, которая обсуждалась на встрече - результаты переселения людей из аварийного жилищного фонда. "С 2019 года переселен 2 781 человек и расселено 1 154 жилых помещений на территории 12 муниципальных образований", - проинформировал Гладков. По его словам, в 2024 году планируется переселить 427 человек и расселить 199 жилых помещений.

Также Гладков отметил, что в ближайшее время планируют подписать очередное решение о выделении региону дополнительного объема федеральной помощи.

Шебекинский городской округ ежедневно обстреливается со стороны ВСУ. 1 июня 2023 года зафиксировали более 850 прилетов снарядов, это самое большое количество с начала обстрелов Белгородской области. В связи с массированными обстрелами местных жителей вывозили в пункты временного размещения.