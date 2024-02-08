Военнопленная ВСУ рассказала, что на Украине можно заработать лишь в армии

Ее муж пропал без вести на фронте, а украинская власть никакой компенсации не выплатила, отметил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 8 февраля. /ТАСС/. Украинская военнослужащая, получившая ранение в Крынках Херсонской области и эвакуированная российскими бойцами, рассказала, что пошла служить в армию из-за денег, так как на Украине больше нигде нельзя заработать. Видеозапись с военнопленной опубликовал в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

"Попавшая в плен украинская военнослужащая рассказала, что пошла в армию из-за денег. Муж пропал без вести на фронте, на ней остались трое детей и большой долг. Украинская власть за мужа никакой компенсации не выплатила. Кроме как в ВСУ заработать денег, по словам женщины, было негде", - написал он.

Сальдо уточнил, что детей женщина оставила на попечение своей матери и после краткой подготовки на полигоне Широкий Лан под Николаевом попала в Крынки.

"Там была ранена, брошена своими на поле боя и эвакуирована российскими бойцами. Жаль, ко многим бывшим украинским солдатам осознание приходит только после пленения, особенно если оно сочетается с ранением. Очень плохо, что киевский режим создал условия, что вынуждают некоторых зарабатывать на войне", - добавил глава Херсонской области.