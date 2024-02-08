Пассажиров не вылетевшего из Ташкента рейса "Аэрофлота" отправят в Москву другим бортом

Будет выполнен чартерный рейс SU7774, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports

ТАШКЕНТ, 8 февраля. /ТАСС/. Пассажиров с рейса "Аэрофлота", который по техническим причинам не вылетел из Ташкента в Москву, отправят другим бортом. Об этом сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

"Для вывоза пассажиров рейса SU1871 (Ташкент - Москва), который не смог вылететь из столичного аэропорта по техническим причинам, авиакомпанией "Аэрофлот" будет произведена замена воздушного судна и выполнен чартерный рейс SU7774", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что рейс SU1871 российской авиакомпании "Аэрофлот" (Ташкент - Москва) с плановым вылетом в 03:45 по ташкентскому времени (01:45 мск) задерживается на неопределенное время по техническим причинам, а пассажиры этого рейса размещены в гостиницах, им был обеспечен трансфер от аэропорта до места временного пребывания.