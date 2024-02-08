Эксперт: материалы ФСБ о "Молодой гвардии" защитят правду о геноциде советского народа

Доктор исторических наук Владимир Кикнадзе заявил, что знания истории подвига молодогвардейцев важны для консолидации общества и воспитания молодежи

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Опубликованные ФСБ материалы о "Молодой гвардии" способствуют защите правды от тех, кто отрицает геноцид советского народа, а знания истории подвига молодогвардейцев важны для консолидации общества и воспитания молодежи. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС доктор исторических наук Владимир Кикнадзе.

"Эти документы способствуют защите человеческой правды от тех, кто отрицает геноцид советского народа, геноцид славян. И я уверен, что эти документы будут востребованы в рамках проводимого сейчас в Луганской Народной Республике судебного процесса по фактам геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны", - сказал он.

Он отметил, что знания истории "Молодой гвардии" и произведения Александра Фадеева, которое создало масштабный портрет советской молодежи того периода, важны для консолидации общества и воспитания молодежи, сохранения и защиты исторической правды о геноциде советского народа.

По его словам, в детском лагере "Артек" была проведена специальная литературно-историческая экспедиция, посвященная "Молодой гвардии". "Перечитывая с детьми роман Фадеева, мы приходили к такому выводу, что если бы роман оставался в школьной программе, то сегодня бы не стояла так остро задача по внедрению материалов и результатов федерального проекта "Без срока давности" в образовательный процесс", - отметил Кикнадзе.

ФСБ в День памяти юных героев-антифашистов (памятная дата была утверждена Генассамблеей ООН в 1964 году в том числе в память о расстреле 8 февраля 1943 года участников подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия" в Краснодоне) опубликовала копии протоколов допросов участников казни Олега Кошевого, Любови Шевцовой и других молодогвардейцев.

В опубликованных документах приводятся показания бывшего начальника немецкой окружной жандармерии капитана Эрнста Эмиля Ренатуса, отдавшего в 1943 году приказ об аресте, пытках, а затем о расстреле Олега Кошевого и Любови Шевцовой, и двух его подчиненных - жандармов Эриха Шредера и Отто Древитца, принимавших участие в казни. Как отметили в ЦОС ФСБ, сразу после освобождения Краснодона частями Красной армии 14 февраля 1943 года советские органы госбезопасности приступили к розыску нацистских преступников и их пособников, причастных к преступлениям против мирного населения.